'SVET JE POSTAO JEDNO VELIKO POZORIŠTE' Vujačić za Pink: Vidite da je glumac postao ličnost godine, on je najveće zlo posle Drugog svetskog rata (VIDEO)

U Nemačkoj je juče uhapšeno 25 ljudi, za koje se sumnja da su delovali u okviru pokreta "Građani Rajha", koji je označen kao teroristička organizacija. Među uhapšenima je i princ Hajnrih XIII. Ovu vest preneli su svi svetski mediji.

Dragan Vujačić, novinar Večernjih novosti, kaže da ovu vest vidi samo kao jednu običnu priču.

- Mi smo imali isto takvu priču 6. januara kada su ekstremisti Maga navodno pokušali puč u Vašingtonu, takav puč smo imali i u Crnoj Gori ako se sećate da su srpski ekstremisti pokušali da obore vlast, ja na to gledam kao na serijal pučeva desničara koji liče jedan na drugi - kaže Vujačić.

On je rekao da je svet postao jedno veliko pozorište.

- Vidite da je glumac postao ličnost godine - podseća Vujačić, misleći na Volodimira Zelenskog kojeg je magazin Time proglasio za ličnost godine 2022.

Prema njegovim rečima on je najveće zlo posle Drugog svetskog rata.

- Ovde govorimo o jednom raspolućivanju svesti, to je operacijana otvorenom mozgu, i videćemo i za ovaj puč da li je to to - kaže Vujačić.

On je rekao da su građani Nemačke antivakseri, pa su onda teoretičari zavere, imate čitav niz njihovih karkteristika. Ovo su industrijski pučevi, dodao je on.

Veljko Nestorović, sa portala Kosovo online, rekao je da ono što se dešava u Ukrajni je svakako poremetilo sve. On je naveo da se taj rat očigledno neće skoro završiti.

- Ne verujem da Moskva i Kijev mogu doći do nekog rešenja u dogledno vreme. I jedni i drugi su povukli jasne crvene linije preko kojih neće preći. Ovo što se dogodilo u Nemačkoj, bez obzira da li su to industrijski pučevi ili ne, je svakako obeležilo ovu godinu kada je Nemačka u pitanju. Prosto zvuči neverovatno, takve vesti očekujete da čujete za neke druge manje zemlje nego što je Nemačka - kaže Nestorović i dodaje da ukoliko su to industrijski pučevi, možemo ih očekivati i u drugim zemljama u narednom periodu.