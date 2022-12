JEDNA OSOBA POGINULA, IZGORELO 7.000 KVADRATA TRŽNOG CENTRA: Crni bilans požara u Moskvi! Krivac, nemar radnika (VIDEO)

Potvrđujemo smrt jedne osobe“, saopštila je pres služba ministarstva.

Požar je izbio u šest ujutru u prodavnici OBI u tržnom centru MEGA Himki. Krov se zapalio na površini od 150 metara kvadratnij. Požaru je dodeljen četvrti broj složenosti od pet.

Kako navode RIA Novosti u hitnim službama, glavni uzroci vanredne situacije su neispravnost opreme i kršenje pravila zaštite od požara tokom rada.

Prvobitna verzija podmetanja požara nije potvrđena.

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs