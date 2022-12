MISTERIOZNI ZLOČIN REŠEN POSLE 65 GODINA! Dečak pronađen UBIJEN I STRPAN U KUTIJU

Policajci su u četvrtak saopštili da su zahvaljujući detektivskom radu i napretku tehnologije uspešno identifikovali dečaka na osnovu DNK analize. Istražitelji su decenijama bezuspešno pokušavali da utvrde njegov identitet, pa nedavno otkriće predstavlja veliki iskorak u istrazi.

Slučaj je počeo da se istražuje u Filadelfiji 1957. godine, kada je pronađeno mrtvo dete umotano u ćebe u kartonskoj kutiji. Mrtvo dete pokazalo je dokaze o "skorašnjim i prošlim traumama", rekla je trenutna komesarka policije Filadelfije Danijel Autlo o počecima slučaja.

His name was Joseph Augustus Zarelli. Nearly 66 years after the battered body of a young boy was found stuffed inside a cardboard box, Philadelphia police say they have finally unlocked the victim’s identity. https://t.co/sxBfdrmQH5