U PUCNJAVI UBIJENO 6 OSOBA, MEĐU ŽRTVAMA I DVOJE POLICAJACA: Detalji užasa u Australiji

Policija je saopštila da je tragala za nestalom osobom u oblasti Viambilam udaljenoj oko 300 kilometara severozapadno od Brizbejna, glavnog grada Kvinslenda, kada je na njih pucano.

Naime, nakon duže opsade, policija je ubila troje osumnjičenih. Vlasti su saopštile da je motiv i dalje nejasan.

Prvobitno je u ponedeljak četvoro naoružanih policajaca otišlo na imanje tokom popodneva, nakon što su dobili zahtev od policije Novog Južnog Velsa, prenosi BBC.

Policajci Metju Arnold (26) i Rejčel Mekrou (29) ubijeni su u trenucima dok su se približavali imanju. Ranjen je još jedan policajac, dok je četvrti prošao bez fizičkih povreda, saopštila je policija.

Tada je ubijen i komšija Alan Der (58), kog su upucali osumnjičeni kada je došao na imanje da vidi šta se dešava.

It is with a heavy heart we confirm the deaths of Constable Matthew Arnold and Constable Rachel McCrow.



Their lives were cut tragically short in the line of duty at Wieambilla yesterday.



With Honour They Served. pic.twitter.com/XIahH0zGUX