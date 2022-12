SRBINU U BEČU PRETI DOŽIVOTNA ROBIJA: Pre 4 godine pobegao u Srbiju, osuđen za šverc droge

Njemu se na teret stavljao uzgoj i promet 523 kilograma kokaina, a dovodio se u vezu i sa pomenutim plantažama koje su ranije otkrivene

Sud u Beču je osudio 40-godišnjeg Srbina na sedam godina zatvora zbog šverca marihuane.

Iako ga je tužilaštvo teretilo za organizovanje kriminalne grupe i promet droge, porota je utvrdila da nema dokaza da je on šef bande i osuđen je samo zbog trgovine narkoticima.

Da je tužilaštvo dokazalo da je on vođa narko bande, pretila bi mu doživotna kazna zatvora.

Srbinu se na teret stavljao šverc veće količine droge, a policija je tokom pretresa pronašla četiri plantaže i pola tone marihuane.

"Ovde se ne radi o tome da je grupa muškaraca koji se nalaze u krizi srednjih godina palila džoint posle roštiljanja. Ovde imamo grupu od deset ljudi koji su se profesionalno bavili time. Ne postoji profesionalniji način da proizvodite kanabis", saopštio je državni tužilac.

Pre nekoliko godina, većina članova pomenute bande je uhapšena i osuđena. U junu 2018. godine nakon velike racije uhapšeno je devet osoba, a pretreseno je i nekoliko kuća. Iako su svi članovi bande odavno osuđeni, Srbin je uspeo da pobegne vlastima još pre prvog ročišta i vrati se u Srbiju.

Sve do ove godine on nije bio dostupan austrijskim vlastima, ali je posle četiri godine došlo vreme da se i on nađe na optuženičkoj klupi.

Njemu se na teret stavljao uzgoj i promet 523 kilograma marihuane, a dovodio se u vezu i sa pomenutim plantažama koje su ranije otkrivene.

Tužioci su tvrdili da je upravo 40-godišnji Srbin bio šef i finansijer narko bande koja je operisala po Beču i okolini, piše Kronen Zeitung.

"Nikada nisam bio šef bande. To je sve što ću reći", rekao je Srbin.

On nije želeo da se njegovo ime pominje u medijima.

"Ima ljudi koji su optuženi za mnogo teža dela, ali se njihov identitet nikada nije pominjao", kažu njegovi advokati.

Porota je odbacila optužbe da je on vođa narko bande i osuđen je na sedam godina zatvora zbog članstva u narko bandi i šverca droge.

Ova presuda nije pravosnažna.

