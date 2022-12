Zelenski: Potrebna je hitna pomoć od 800 miliona evra kako bi preživeli zimu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas učesnicima donatorske konferencije u Parizu, da je Ukrajini potrebna hitna energetska pomoć u vrednosti od najmanje 800 miliona evra, zato što ruske snage gađaju civilnu infrastrukturu širom zemlje.

Obraćajući se putem video-linka, Zelenski je rekao da je to veliki iznos, ali da je cena manja od potencijalnih troškova izazvanih nestancima struje, preneo je Rojters. ''Hiljade preduzeća, bolnica i javnih službi trenutno funkcionišu zahvaljujući agregatima. Zahvaljujući njima sačuvali smo stotine hiljada radnih mesta'', rekao je on. Francuski predsednik Emanuel Makron je u obraćanju izjavio da za svaku ostvarenu ukrajinsku pobedu, Rusija reaguje kukavički tako što bombarduje elektroenergetsku, gasnu ili vodovodnu infrastrukturu. ''Od kako je Ukrajina prezela primat na bojnom polju, Rusija reaguje cinično, bombardujući civilnu infrastrukturu, kako bi bacila Ukrajinu na kolena'', ocenio je Makron. On je naveo da će, posle 100 električnih generatora isporučenih Ukrajini u novembru, Francuska obezbediti novih 63, i da će sa dodatnih 48,5 miliona evra novčane pomoći, ovogodišnja pomoć te zemlje Ukrajini dostići 200 miliona evra. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da će EU poslati Ukrajini 30 miliona LED sijalica. ''Korišćenje ovih sijalica će uštedeti 1 gigavolt električne energije, odnosno godišnju proizvodnju jedne nuklearne elektrane“, rekla je ona. Predstavnici oko 70 zemalja i institucija, kao i oko 500 kompanija, sastali su se u danas Parizu kako bi obezbedili hitnu pomoć Ukrajini i pomogli ovoj zemlji da prebrodi teške zimske uslove, preneo je ranije Rojters. Kako navodi ova novinska agencija, donorska konferencija u Parizu je prilika za Makrona da pruži nedvosmislenu podršku Ukrajini, nakon što je naišao na kritike nekih evropskih saveznika i same Ukrajine zbog nedovoljne francuske vojne podrške, kao i zbog Makronovih komentara o Rusiji. Francusko predsedništvo je saopštilo da su Makronovi komentari o obezbeđivanju bezbednosnih garancija Rusiji izvučeni iz konteksta i da Pariz bezuslovno podržava Kijev.