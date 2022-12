KAKAV PEH! Predsedniku Južnog Sudana POPUSTILA BEŠIKA tokom otvaranja novog puta - KAMERE SNIMILE SVE

Predsednik zemlje Salva Kir Majardit bio je na ovoj svečanosti, a pažnju mase privukao je kada su primetili da njegove pantalone menjaju boju, prenosi Telegrafi.

Pretpostavlja se da se predsednik upiškio i da su njegove pantalone postale mokre dok je pevana nacionalna himna.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm