HOROR PRIZOR U BERLINU, eksplodirao najveći akvarijum na svetu, 1.500 egzotičnih riba završilo na ulici (FOTO+VIDEO)

Berlinska policija saopštila je na Tviteru da je pričinjena ogromna šteta.

Akvarijum visine 14 metara nalazio se u kompleksu u kojem se nalazi i hotel "Radison", muzej, prodavnice i restorani.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN