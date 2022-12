PUTIN IZNENADA POSETIO KOMANDU RUSKE VOJSKE ZA RAT U UKRAJINI: Drugovi oficiri, želeo bih da čujem vaše predloge za akcije! (VIDEO)

„Drugovi oficiri, danas ćemo saslušati komandante na svakom operativnom pravcu i želeo bih da čujem vaše predloge u vezi sa našim neposrednim i srednjoročnim delovanjem“, rekao je šef države.

Prethodno je portparol predsednika Dmitrij Peskov rekao da se Putin upoznao sa radom zajedničkog štaba vojnih rodova uključenih u specijalnu operaciju.

Šef države je tokom petka radio u štabu, saslušao izveštaj o napretku specijalne operacije, a održao je i konferenciju i odvojene sastanke sa komandantima.

Rusija od 24. februara sprovodi vojnu specijalnu operaciju u Ukrajini . Vladimir Putin je njen zadatak nazvao „zaštitom ljudi koji su već osam godina bili izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima“.

Prema rečima predsednika, krajnji cilj operacije je oslobađanje Donbasa i stvaranje uslova koji garantuju bezbednost Rusije.

🔥 🇷🇺The first shots of Putin's work at the joint headquarters of the SMO



The President heard the commanders of each operational direction in the SMO. pic.twitter.com/rdTj746a4a