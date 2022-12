ŽENA JE VIDELA ČUDAN ZNAK NA PROZORU KOLA: Istražila šta se krije iza toga, pa se SLEDILA! Reč je o tajnoj KOMUNIKACIJI?

Naime, Laura Morgan iz Volasija, Merzisajda na severu Engleske, prvobitno je primetila rukom ispisane oznake "X" na svom vozilu pre dva meseca - i pretpostavila je da su njena deca u početku krivci.

Stvari su dobile još zlokobniji obrt kada je dalje istraživala i shvatila da se sumnjivi tragovi pojavljuju samo noću - što je dodatno podstaklo njenu zabrinutost. Lora je podelila slike bizarnih krstova iscrtanih na prozoru njenog automobila, koji parkira ispred svoje kuće, u pokušaju da pomogne drugim vozačima, prenosi Liverpool Echo.

Mama je primetila više krstova ugraviranih na prozoru njenog automobila

Mama je rekla za Eho da joj je trebalo skoro dva meseca da uopšte shvati šta se dešava i da je u početku mislila da su deca, ali to se dešavalo između 22 sata i 6 sati ujutru.

Drivers warned about strange 'X' markings that appear on car windows https://t.co/5RwOrj8XUH