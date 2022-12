Harvi Vajnstin proglašen krivim za silovanje u drugoj presudi

Viši sud u Los Anđelesu proglasio je bivšeg holivudskog producenta Harvija Vajnstina krivim za silovanje, u drugoj takvoj presudi, preneo je Rojters.

Porota je proglasila Vajnstina (70) krivim po optužbi jedne žene za silovanje i seksualnu penetraciju stranim predmetom. Porota nije mogla da donese presudu o dve optužbe, uključujući optužbu za silovanje supruge demokratskog guvernera Kalifornije Dženifer Sibel Njusom, koja je rekla da je na suđenju bila poznata kao Džejn Do 4. Tokom dvomesečnog suđenja, porota je mogla da čuje u izlaganju tužilaštva kako je Vajnstin koristio svoj uticaj da namami žene na privatne sastanke pre nego što ih napadne. Vajnstinu preti kazna do 18 godina zatvora po tačkama za koje je osuđen, ali bi otežavajući faktori mogli da je povećaju na 24 godine. On već služi 23-godišnju zatvorsku kaznu nakon što je u Njujorku osuđen za silovanje. On se na suđenju u Los Anđelesu suočio sa sedam optužbi za silovanje i seksualno zlostavljanje četiri žene između 2004. i 2013. godine.