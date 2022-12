KAKO JE ZELENSKI STIGAO DO SAD? Sve što znamo o MISTERIOZNOJ RUTI ukrajinskog predsednika: Od početka rata nije napustio zemlju!

Svrha njegove posete je bila jasna, ali način na koji je stigao u SAD, međutim, nije.

Naime, dok je Zelenski posećivao linije fronta unutar svoje zemlje, uključujući nedavnu posetu bojnom polju u Bahmutu, njegova putovanja van zemlje su ograničena jer je on i dalje meta "visokog profila" za likvidaciju od strane Rusije i njenih saveznika, prenosi Newsweek.

Zapravo, Zelenski nije napustio zemlju od početka rata u februaru ove godine, kako u znak nacionalne solidarnosti, tako i kao odraz realne slike na terenu u istočnoj Evropi.

Za većinu Ukrajinaca, vazdušna putovanja u zemlju i van nje su suspendovana, a jedine rute za ulazak i izlazak iz zemlje ograničene su na zemlju. Pa čak i tada, putovanje unutar i van države se smatra opasnim. Ulaz je ograničen na kontrolne punktove na granicama zemlje sa prijateljskim zemljama Poljskom, Slovačkom, Mađarskom, Rumunijom i Moldavijom.

Zelenski, koji sve vreme pažljivo čuva svoju tačnu lokaciju, obično se nalazi u glavnom gradu Kijevu, koji je udaljen oko 500 kilometara putem od granice sa Poljskom.

Iako je nejasno odakle je u sredu otputovao u SAD, ukrajinska novinska agencija Ukrainska pravda izvestila je ranije tog dana da je putovao vozom za Poljsku, pre nego što se ukrcao na transkontinentalni let za vazduhoplovnu bazu Endruz nedaleko od Vašingtona.

Najveći aerodrom u blizini Kijeva je u gradu Lublinu u Poljskoj, koji ima železničku prugu do Kijeva, kao i direktne komercijalne letove za London.

"Malo nervozan. Prvi put od početka rata moj predsednik ide na putovanje, a da nije vozom“, napisao je na Tviteru Aleksandar Kamišin, generalni direktor državnog železničkog sistema u zemlji .

A bit nervous. First time since the beginning of the war my President goes for a trip not by train. Actually by train, but also not by train. Forgot the name for that transport vehicle that flies. Nervous. https://t.co/4kcnLWCsWP