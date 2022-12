ZELENSKI URUČIO ORDEN BAJDENU: On je veoma hrabar, želi da je uruči veoma hrabrom predsedniku

Ukrajinski Predsednik Volodimir Zelenski uručio je ukrajinski vojni orden Krst zasluga američkom predsedniku DŽozefu Bajdenu i tom prilikom je izrazio veliku zahvalnost na pomoći koju SAD pružaju Ukrajini.

Zelenski je tokom njihovog sastanka u Beloj kući uručio Bajdenu medalju za koju je rekao da ju je poslao ukrajinski kapetan kome je ona uručena za zasluge u borbama ukrajinske vojske u regionu Donbasa, prenosi Si-En-En.

- Jedan momak koji je zaista heroj me je zamolio da vam donesem nagradu koju je on dobio. On je veoma hrabar, a rekao je da želi da je uruči veoma hrabrom predsedniku - rekao je Zelenski.

Zelenski je prilikom dodele odlikovanja Bajdenu posebno zahvalio na velikoj podršci Ukrajini.

Bajden je na sastanku poručio Zelenskom da SAD podržavaju pravedan mir za Ukrajinu i ocenio da Ukrajina nastavlja da impresionira ceo svet.

Prethodno je Bajden ukrajinskog predsednika koji boravi u poseti SAD dočekao pred svojom rezidencijom u centru američke prestonice.

Ovo je prvo putovanje Zelenskog u inostranstvo od početka rata. Zelenski je rekao danas da je doputovao u Vašington kako bi zahvalio SAD na pomoći u ratu protiv Rusije.

- Danas sam u Vašingtonu da bih zahvalio američkom narodu, predsedniku i Kongresu na pomoći koja je Ukrajini preko potrebna. I takođe da nastavimo saradnju kako bismo se približili našoj pobedi - napisao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Telegram.

Autor: