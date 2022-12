OTROVALA OČUHA JER JE PRONAŠLA SVOJE GOLE SLIKE U KOMPJUTERU: Sud u Kaliforniji osudio poznatu dizajnerku (39) NA DOŽIVOTNU ROBIJU

Dizajnerka enterijera Džejd Dženks proglašena je u sredu krivom za trovanje svog bivšeg očuha nakon što je na njegovom kompjuteru pronašla svoje gole slike.

Dženks (39) je u Kaliforniji osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva Tomasa Merimana, navodi Njujork post.

Tokom celog suđenja je govorila da joj je očuh umro od bolesti i da je nevina.

Breaking News: The Jade Janks verdict just came in! The jury found her guilty of first degree murder of her stepfather. Her attorney, Marc Carlos, talks to the media after the verdict. #JadeJanksverdict pic.twitter.com/PvDG0xvKuo — Aleida K. Wahn, Esq. (@AleidaTrueCrime) 21. децембар 2022.

Takođe je priznala koliko je bila užasnuta kada je na njegovom kompjuteru pronašla više od 100 golih slika. Fotografije je napravila pre više od deset godina u dogovoru sa tadašnjim dečkom.

- Ovo nije bila nesreća. Ovo je planirano ubistvo - rekao je zamenik okružnog tužioca Horhe Del Portiljo.

San Diego interior designer, Jade Janks, 39, stands trial for murdering butterfly farm-owner ex-stepdad, 64, 'by drugging and strangling him' after discovering him using stolen nude photo of her as SCREENSAVER#FreeJadeJanks pic.twitter.com/oyfhFLSKrg — Against the Grain (@Against_Grain4) 10. децембар 2022.

Nejasno je kako je Meriman, lokalni aktivista za leptire, došao do privatnih slika. Jedna od njenih golih fotografija je očigledno bila njegov skrinsejver.

Tužioci su rekli poroti da je Dženet otkrila slike dok je čistila Merimanov stan nakon što je on hospitalizovan. Njena majka više nije bila udata za njega, ali njih dvoje su i dalje bili bliski.

Advokati su takođe poroti predstavili tekstualne poruke koje je Janks napisala u kojima je rekla da ga je „dozirala dođavola“ nakon što ga je pokupila iz bolnice.

„Upravo ću ga udariti po glavi dok se budi“, poslala je poruku dok se probudio. Priznala je dvojici odvojenih ljudi da ga je ubila, rekli su.

Jade Janks looked like she didn’t even think it was possible for her to be found guilty of murder today 😂😂😂 girl you premeditated and executed a murder pic.twitter.com/KZthzUluFo — Frankie (@CaptainKnots888) 21. децембар 2022.

Njen advokat Mark Karlos razgovarao je sa medijima nakon presude, insistirajući da ima „nula“ dokaza da ga je ona zadavila.

„Džejd Dženks je volela svog očuha“, rekao je. „Tom Meriman je nju voleo. Nažalost, Tom Meriman je bio problematična osoba i voleo ju je na različite načine".

Uzrok smrti je utvrđeno kao akutno trovanje zolpidemom, sredstvom za spavanje. Meriman je pronađen mrtav ispod hrpe kartonskih kutija na prilazu svojoj kući 2. januara 2021. godine.

