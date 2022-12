NEVIN OSUĐEN NA SMRT, U ZATVORU PROVEO 25 GODINA: Manje od 2 godine posle puštanja, muškarac iz Filadelfije UBIJEN NA GROBLJU

Kristofer Vilijams, oslobođen nakon što je proveo 25 godina nevino osuđen na smrtnu kaznu, ubijen je na sahrani u Severnoj Filadelfiji, manje od dve godine nakon što je oslobođen krivice.

Otac šestoro dece Kristofer Vilijams pogođen je u glavu dok je vozio u koloni pogrebne povorke za Tajri Litla u Severnoj Filadelfiji. Vilijams je proveo 25 godina u zatovru nego što je oslobođen optužbi za četiri ubistva i pušten u februaru 2021. godine.

Vilijams (62) je takođe oslobođen optužbi za još dva ubistva - sva su uključivala istog zatvorskog doušnika. On i saoptuženi Teofalis Vilson osuđeni su za ubistva iz 1989. na osnovu lažnog svedočenja i prikrivenih dokaza.

Christopher Williams — a Philadelphia man who was exonerated after wrongfully serving 30 yrs in prison for murder — was shot and killed at the age of 62. Christopher was a father of five and had numerous grandchildren and great-grandchildren. Rest In Power, Christopher 🙏🏾

Nakon puštanja na slobodu, rekao je za novine: „Nikada u istoriji pravosudnog sistema Pensilvanije niko nije optužen za šest ubistava, oslobođen za dva, a sada oslobođen optužbi za četiri.

Vilijams je sa još jednim čovekom bio optužen da je bio deo bande koja je ubila tri narko dilera, a proveo je skoro tri decenije u zatvoru.

Después de décadas en prisión, un exonerado de Philadelphia recibió un disparo mortal mientras asistía a un funeral. Christopher Williams pasó menos de dos años en libertad tras 25 años encarcelado injustamente por un triple homicidio.

R.I.P.

On je posle oslobađanja rekao da "nikada u istoriji pravosudnog sistema Pensilvanije nije neko bio optužen za šest ubistava, oslobođen za dva, a na kraju oslobođen za četiri".

d svog oslobađanja prošle godine, Vilijams je održavao veze sa ljudima sa kojima je bio u zatvoru i često bi ih posećivao.

25yrs on death row. 30yrs in prison before exonerated&released from prison in Feb,2021. Christopher Williams,61yrs old when free for first time since arrest at age 29. He didn't live full two years free,before shot&killed on Lehigh Ave Friday afternoon at age 62.

akođe, stalno se zalagao za one koje je smatrao da su nevinog osuđeni.

Njegov najmlađi sin, Christopher Hartwell, rekao je da je njegov otac obradio "svakog sa kim je razgovarao".

Christopher Williams, who was exonerated after 25 years on death row, is suing the City of Philadelphia for mishandling his case.



"To this day, I still don't know what freedom feels like … but the healing process has become, he said.

"Govoreći o godinu i osam meseci koliko sam ga imao ovde, naučio me je kako da budem bolji čovek. Pomogao mi je da i sam budem budem bolji otac", rekao je on.

Terens Luis, koji je takođe nedavno oslobođen, nazvao je Vilijamsa "čovekom koji se ne predaje" i "čovekom koji se bori za pravdu".

Do sada niko nije uhapšen povezan sa ovim pucnjavom.

