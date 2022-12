Twitter počinje da prikazuje broj pregleda na tvitovima slično kao YouTube, evo kako da proverite svoje

Ranije je samo osoba koja je objavila tvit mogla da vidi broj pregleda pristupom Twitter analitici. Sada to mogu svi u donjem levom uglu, pored retvitova, citiranja tvitova i lajkova.

Za sada nije jasno na kojim platformama (Android, iPhone i veb) je ova funkcija dostupna. Takođe, izgleda da je nisu svi dobili još uvek.

Kako proveriti aktivnost tvitova

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.



Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.