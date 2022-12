NIJE DOBRO! Korona je pre tri godine krenula iz Vuhana - Sada gradu u kome je sve počelo preti nova patnja?

Tri godine od kada je prvi pacijent primljen u bolnicu u Vuhanu sa "pneumonijom nepoznatog porekla", ljudi ponovo oboljevaju.

Vuhan, kineski grad koji je sada poznat širom sveta kao prvobitni epicentar kovida 19, doživljava drugi "veliki talas".

Prošle su dve nedelje otkako su stroga kovid ograničenja iznenada i naglo poništena u Kini - još uvek se ne zna šta to tačno znači u smislu infekcija i smrti, piše Sky News.

Ispred bolnica širom grada mogla su se videti kola hitne pomoći koja su stajala u redu da odvezu ljude i bolesne ljude koji čekaju u redovima ispred klinika.

Mnogi sa simptomima dolaze ovde po lekove, savete i negu.

Novinari Sky News-a su videli jednu ženu koja je priključena na kiseonik i uspaničenog oca, koji je vapio za pomoć, trčeći sa svojim detetom prebačenim preko ramena u dečiji deo klinike za groznicu.

Ipak, ogromna većina nije delovala preterano zabrinuto.

U redu su sreli i jednog muškarca, Lija, koji je doveo svoju ženu pošto je dobila kovid i imala visoku temperaturu.

Poznavao je ljude koji su umrli od bolesti 2020. godine kada je harala gradom - misli i nada se da će ovaj put biti lakše.

"Mentalitet je sada drugačiji, u početku su svi bili prilično uplašeni. Vuhan je bio prvi koji se suočio sa novom epidemijom korona virusa, niko nije imao iskustva. Ljudi su sve više svesni kovida i imaju određenu psihičku izdržljivost. U ovom trenutku stopa infekcije je visoka, ali je stopa smrtnosti veoma niska", rekao je on.

Međutim, nemoguće je znati koliko je visoko ili nisko.

Većina infekcija se ovde više ne prijavljuje, a smrtni slučajevi su tako usko definisani da ih je zvanično bilo manje od 20 za skoro sedam meseci.

Vlasti su u utorak potvrdile da će se računati samo pacijenti pozitivni na kovid 19 koji umru od respiratorne insuficijencije ili upale pluća.

Ali stručnjaci su predvideli da bi do proleća moglo biti na stotine hiljada smrtnih slučajeva, ukupno milion ili više.

A postoje i drugi znaci da stvari postaju ozbiljnije.

Vlasti su "izuzetno zabrinute"

Krematorijum na periferiji Vuhana bio je zauzet, porodica za porodicom je dolazila, neki su bili obučeni u tradicionalne bele marame, a drugi su nosili uramljene slike svojih najmilijih.

Vang vodi malu prodavnicu koja prodaje pogrebne ukrase, razgovarao je sa novinarima Sky News-a dok je nabrajao šta je prodao tog dana.

"Veoma sam zauzet. Ova epidemija je lakša od 2020. godine, ali je i dalje ozbiljnija od normalne", rekao je on.

"Godine 2020. kremiranjem je upravljala vlada, jer je bilo toliko ljudi koji su umrli u to vreme da nismo mogli da postignemo. Sada ljudi ne umiru uglavnom zbog kovida, već stariji ljudi sa osnovnim komplikacijama koje preplavljuju sisteme, virus izaziva osnovne bolesti i dovodi do smrti. Ali možda nikada nećemo saznati koliko su te smrti rasprostranjene, ovde je instinkt da se prikrije", rekao je on.

Većina ljudi ovde samo želi da nastavi sa svojim životom, a mnogi su opušteni u saznanju da je omikron manje opasan od onoga što je pogodilo njihov grad pre tačno tri godine.

Ipak, ima onih koji misle da je Kina imala vremena da se pripremi za ovaj trenutak, a nije – veoma nagla promena smera će imati posledice.

