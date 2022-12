Jedan od 10 NAJTRAŽENIJIH BEGUNACA sa liste FBI iza rešetaka: Pronađen u centru Madrida! Ucenjen na 100.000 dolara

Policija je saopštila da je 40-godišnji Novozelandjanin uhapšen pošto je u sredu primećen u hotelu u centru Madrida, gde je odseo pod jednim od lažnih identiteta koje je koristio da ne bi bio uhvaćen.

Policija nije saopštilo puno ime begunca, već samo njegove inicijale "MJP".

#FugitiveFriday

Terell Jones & McKenna Cummins are #wanted for murder in South #SaltLakeCity, #Utah



They are believed to have a kidnapped baby w/ them,

1yo Stafon Coleman



Last seen in #ElPaso, #Texas



CAUTION: DO NOT APPROACH IMMEDIATELY CONTACT POLICE



CALL 911 or 801-840-4000 pic.twitter.com/ewfTHe5DjN