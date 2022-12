(UZNEMIRUJUĆE) POJAVIO SE SNIMAK MASAKRA U PARIZU: Ljudi u frizerskom salonu pokušavaju da se sakriju, ali su morali da se bore

Napad se dogodio u pariskom 10. arondismanu, a pucnjava se odigrala na tri mesta: centar kurdske zajednice, restoran i frizerski salon, u kome su upucane dve osobe.

Lokalna gradonačelnica Aleksandra Kordebard rekla je da je osumnjičeni takođe ranjen u pucnjavi i da su tri mesta bila pod vatrom.

Lokalne novine tvrde da je muškarac, koji je francuske nacionalnosti, radio za železničku kompaniju SNCF kao vozač, i da je nedavno izašao iz zatvora.

Gradonačelnica Pariza An Idalgo rekla je da je ubistva počinio "krajnje desničarski aktivista". Ona je dodala: „Kurdi gde god da žive moraju biti u mogućnosti da žive u miru i bezbednosti. Više nego ikada, Pariz je uz njih u ovim mračnim vremenima.

„Hodali smo ulicom i čuli pucnje“, rekao je svedok Ali Dalek za Bi-Bi-Si. „Okrenuli smo se i videli ljude kako trče levo-desno.

„I onda, pet-šest minuta kasnije, pošto znamo ljude koji rade u frizerskom salonu, ušli smo i videli smo da su uhapsili jednog čoveka – starca, starijeg, visokog.

Druga svedokinja, prodavačica, rekla je za AFP da se zaključala.

