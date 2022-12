KATAKLIZMA U AMERICI! Lančani sudar 50 vozila zbog snega i leda! Ima poginulih - 11 MILIONA LJUDI POD CRVENIM ALARMOM (VIDEO)

Snežna oluja Eliot do sada je odnela 11 života, uglavnom svi su stradali u saobraćajnim nesrećama. Za sad nisu zabeleženi slučajevi srmzavanja.

Tri osobe su stradale u Kentakiju, tri u Kanzasu u odvojenim nesrećama, jedna u Misuriju, kada je vozač zbog leda na putu sleteo u potok, četiri u Ohaju u lančanom sudaru na auto-putu, gde je u nesreći učestvovalo čak 50 vozila.

Nevremenom je najteže pogođena istočna obala SAD. Zabrana putovanja je izdata u Njujorku i Nju Džerziju gde su već objavljena upozorenja na jak vetar, mećavau i niske temperature.

Čak dve trećine istočne obale je trenutno paralisano ekstremno niskom temperaturom, snegom i ledom, zbog čega je više od milion i po potrošača u ovom delu SAD ostalo bez struje.

Takođe obustavljeno je i 5.000 letova na unutrašnjem saobraćaju, a njih oko 7.800 je odloženo do daljnjeg. Ova odluka federalnih vlasti izazvala je haos na aerodromu gde veliki broj ljudi pokušava da otputuje za božićne praznike

Bajdenova administracija upozorila je da će 60 odsto stanovništva, što je nekih 200 miliona ljudi biti pod nekim oblikom upozorenja ili preporuke u vezi sa ovom snežnom olujom, najjačom u poslednjih 40 godina.

Upozorenja su se odnosilao jakom vetru duž srednjeg Atlantika do ekstremnih temperatura na jugu SAD. Takođe i severozapadni deo pacifičke obale SAD je pod uticajem ove oluje što je negde oko 41 milion stanovnika.

Pod crvenim meteo alarmom nalazi se 11 miliona ljudi koji žive duž Velikih jezera uz granicu sa Kanadom.



U Bosotnu kiša, vetar su podigili visinu talasa, koji su se prelivali preko morskog zida što je izazvalo manje poplave na nekim gradskim ulicama. Voda na ulicama zabeležena je i u Kvinsu.

U Kanadi je takođe otkazan veliki broj letova u Torontu, ali i na krajnjem zapadu zemlje u Vankuveru, koji se suočio sa snegom.

Takođe na granici Meksika i SAD veliki broj migaranata suočio se sa hladnoćom dok čekaju odluku Federanog suda da im se dozvoli ulazak u SAD da zatraže azil posle ukidanja ograničenja za ulazak zbog pandemije koronavirusa.

Kako je nastala snežna oluja Eliot

There was a major pileup on the Ohio turnpike during a massive snow storm. If you want people to survive their commutes from work or find safer transportation after their flights are canceled, then we should have trains. pic.twitter.com/eu9D7A4H47