OLUJA NAPRAVILA HAOS U SAD: Temperature opale i do minus 45 stepeni! Ključala voda se pretvara u sneg (VIDEO)

Procenjuje se da je do sada umrlo najmanje 12 osoba. Više od 1,5 miliona stanovnika ostalo je bez struje, a na hiljade letova je juče otkazano.

Ogromna oluja se proteže na preko 3.200 kilometara, od Teksasa do Kvebeka. Ciklon bomba, odnosno nagli pad atmosferskog pritiska, izazvala je mećave na Velikim jezerima, koja se nalaze na granici SAD i Kanade.

A pot of boiling water turns into snow instantly in freezing temperatures in Montana, US.#BombCyclone #Cyclonebomb #WinterStorm pic.twitter.com/p0HTf2yD8G