ARKTIČKA CIKLON BOMBA PARALISALA AMERIKU! Ovakva zimska oluja se ne pamti, gotovo 30 MRTVIH (FOTO)

Više od 315.000 domova i firmi širom SAD ostalo je bez struje na Badnje veče usled arktičke ciklonske bombe i snežne oluje, čiji razorni vetrovi su porušili dalekovode, praćeni jakim snegom i opasno niskim temperaturama - uslovi u kojima je poginulo najmanje 27 osoba, prenosi NBC.

Ukupno više od milion ljudi ostalo je bez struje u SAD usled ove nezapamćene oluje.

Dok vazduh koji ledi kosti nastavlja da zahvata SAD ovog prazničnog vikenda, oluja još uvek udara delove Gornjeg srednjeg zapada i unutrašnjeg severoistoka SAD sa jakim snegom i mećavama, prenosi CNN.

In the U.S. more than 23 people died because of the largest snowstorm. According to NBC, the deaths were recorded in Wisconsin, Kansas, Kentucky, Colorado, Missouri, Michigan, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma and Tennessee. More than 7,000 flights were delayed nationwide. pic.twitter.com/w277eve2HN — Mikhail Kulakov (@mikkulakov) 25. децембар 2022.

Naročito je pogođena oblast Bufalo u Njujorku, gde je jak sneg (ponegde više od 2 metra) i jak vetar (ponekad veći od 96 km/h) činili su vidljivost skoro nultom od petka do subote.

#US: A major #WinterStorm has taken at least 23 lives across the #UnitedStates as of Saturday evening, according to news report pic.twitter.com/flX9RkhHoD — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) 25. децембар 2022.

U jednoj objavi na Tviteru navodi se da je starica (82) nađena zaleđena na ulici ispred staračkog doma u Mičigenu.

U okrugu Erie, koji uključuje Bafalo, očekuje se da će se mećava nastaviti najmanje do nedelje ujutro, rekao je u subotu novinarima izvršni direktor okruga Mark Polonkarz. Zimsko nevreme bi moglo da se nastavi najmanje narednih 36 sati, a upozorenje na mećavu je na snazi do 7 sati ujutro na Božić, rekao je Polonkarz.

"Ovo je i dalje životno opasna situacija. Ovo nije ništa sa čime se treba zafrkavati", rekao je on.

Zamenik okružnog komesara za spremnost za katastrofe i unutrašnju bezbednost Gregori Bačer rekao je da će oluja biti značajna „u danima koji dolaze”.

Oko 500 vozača našlo se nasukano u svojim vozilima u okrugu Eri u petak uveče na subotu ujutru, rekao je Polonkarz za CNN. To je uprkos okružnoj zabrani vožnje koja je na snazi tokom oluje.

U najteže pogođenim područjima, mnoge ekipe Hitne pomoći koje su pokušale da stignu do nasukanih delova i same su se zaglavile, rekao je Polonkarz.

"Ne napuštajte svoj dom“, rekao je Polonkarz na CNN-u u subotu svima koji razmišljaju o putovanju u ili unutar tog područja.

"Mnogo je bezbednije biti unutra, čak i ako ste izgubili snagu jer je unutra samo 45 stepeni, nego izaći napolje i nositi se sa hladnoćom od minus 20 i zaslepljujućim uslovima.”

Trupe Nacionalne garde stizale su u subotu da bi „spasile ljude zaglavljene u vozilima“ i da bi odvezli medicinske radnike kako bi mogli da olakšaju kolegama koji su radili u bolnicama više od jednog dana, rekao je Polonkarz za CNN.

Biskup biskupije Bufalo Majkl V. Fišer pozvao je u subotu crkve da prenose božićnu misu uživo zbog lošeg vremena.

"Iako je Božić, u ovim opasnim uslovima niko ne treba da izlaže sebe ili druge riziku“, rekao je on preko Tvitera.

Čak i tamo gde nije padao sneg i zavijanje, temperature i hladnoća od vetra su opasno niski u većem delu zemlje.

Od ravnica i srednjeg zapada do severoistoka i srednjeg Atlantika, pa čak i u delovima jugoistoka, hladnoća vetra nakon izlaska sunca u subotu ujutro bila je ispod nule, prema Nacionalnoj meteorološkoj službi.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.



One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w — ABC News (@ABC) 23. децембар 2022.

Najmanje 27 osoba je preminulo od srede u sedam država, od posledica opasnih i životno opasnih uslova ove nedelje u velikom delu zemlje:

Kolorado: Policija u Kolorado Springsu prijavila je dva smrtna slučaja povezana sa hladnoćom od četvrtka, pri čemu je jedan čovek pronađen u blizini strujnog transformatora u zgradi koji je verovatno tražio izvor toplote, a drugi u prolaznom kampu u uličici.

Kanzas: Tri osobe su poginule u saobraćajnim nesrećama izazvanim vremenskim prilikama, saopštila je u petak patrola autoputa Kanzasa.

Kentaki: Tri osobe su poginule u državi, saopštili su zvaničnici, uključujući jednu u saobraćajnoj nesreći u okrugu Montgomeri.

Douceur anormal chez nous mais aux USA c’est Winter is coming !!!!



pic.twitter.com/yqFTwnF4XR — Benjamin (@benj52380766) 24. децембар 2022.

Misuri: Jedna osoba je poginula nakon što je karavan skliznuo sa zaleđenog puta u zaleđeni potok, saopštila je policija Kanzas Sitija.

Njujork: Okrug Eri je imao tri smrtna slučaja u oluji, saopštili su u subotu zvaničnici okruga. Dvojica su umrla u odvojenim incidentima u petak uveče kada osoblje hitne medicinske pomoći nije moglo da stigne do svojih domova na vreme za hitnu medicinsku pomoć, rekao je Polonkarz u subotu. Detalji o trećoj smrti, koje je potvrdio portparol okruga u subotu popodne, nisu odmah bili dostupni.

Ohajo: Osam ljudi je poginulo od posledica saobraćajnih nesreća povezanih sa vremenskim prilikama, uključujući četiri u subotnjoj jutarnjoj nesreći na međudržavnoj magistrali 75, kada je poluprikolica prešla središte i sudarila se sa terencem i kamionetom, saopštile su vlasti.

Tenesi: Ministarstvo zdravlja Tenesija u petak je potvrdilo jedan smrtni slučaj povezan sa olujom.

Viskonsin: Državna patrola Viskonsina je u četvrtak prijavila jednu smrtonosnu nesreću zbog zimskog vremena.

Više od 5.000 letova je otkazano u petak sa još hiljadama odloženih, a više od 3.300 letova je otkazano u subotu , a više od 800 je već otkazano u nedelju za Božić.

