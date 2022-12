POGINULE TRI OSOBE U ŠPANIJI: Autobus sleteo sa puta i upao u reku - Potraga za nekoliko lica u toku

Kako navode lokalne vlasti, do sada je iz reke Leres u Galiciji izvučeno dvoje preživelih u nesreći, do koje je došlo u subotu uveče, a reč je o vozaču i putniku i oni su prebačeni u obližnje bolnice.

Spasilačke napore ometaju jaka struja i brzi protok reke koji su izazvale velike padavine u Galiciji, prenosi Rojtes.

BREAKING: Spain Reports.



Two people have died & two more have been injured in a bus accident in the northwest region of Galicia, Spain.



The bus drove off a bridge & fell 75 meters into a river. The cause of the accident is currently unknown.



#Accident #Emergency #Spain