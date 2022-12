'NA FLORIDI SMRZNUTE IGUANE PADALE SA DRVEĆA' Najmanje 38 osoba nastradalo u zimskom nevremenu u SAD i Kanadi (FOTO)

Zvaničnici su saopštili da su 34 osobe nastradale širom SAD, a najteže je pogođen grad Bafalo u državi Njujork, gde je živote izgubilo 12 ljudi, objavio je danas BBC. Četiri osobe poginule su u Kanadi kada se autobus prevrnuo na zaleđenom putu u blizini grada Merit, u zapadnoj provinciji Britanske Kolumbije.

Zimska oluja bez presedana pogodila je Severnu Ameriku na prostoru od Kanade na severu do Rio Grandea na jugu.

Meteorolozi su najavili da ce oluja popustiti u narednih nekoliko dana, ali savet ostaje da se izbegavaju putovanja, osim ako nisu neophodna.

