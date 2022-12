'Intenzivna nega je puna': Medicinsko osoblje na prvoj liniji kovid borbe u Kini o preopterećenim bolnicama

Pacijenti pristižu u privatne bolnice u sve većem broju; skoro svi su stariji i mnogi su veoma loše sa simptomima kovida i pneumonije, rekao je doktor iz Pekinga.

Za više od tri decenije bavljenja hitnom medicinom, doktor Hauard Bernštajn iz Pekinga rekao je da nikada nije video ništa slično.

Pacijenti pristižu u njegovu bolnicu u sve većem broju; skoro svi su stariji i mnogi su veoma loše sa simptomima kovida i pneumonije, rekao je on.

Njegov izveštaj odražava slično svedočenje medicinskog osoblja širom Kine koje se bori sa tim nakon što je kineski nagli zaokret od prethodne stroge kovid politike doveo do talasa infekcija u zemlji.

To je daleko najveća epidemija u zemlji otkako je pandemija počela u centralnom gradu Vuhanu pre tri godine. Vladine bolnice i krematorijumi u Pekingu takođe su se ovog meseca mučili zbog velike potražnje.

"Bolnica je preplavljena od poda do plafona", rekao je Bernštajn za Reuters na kraju stresne smene u privatnoj bolnici United Family na istoku Pekinga.

Doktor je rekao da je intenzivna nega puna, kao i hitno odeljenje, klinika za temperaturu i druga odeljenja.

"Mnogi su primljeni u bolnicu. Ne bude im bolje za dan-dva, tako da nema protoka, pa ljudi stalno dolaze u hitnu, ali ne mogu gore u bolničke sobe, pa su danima zaglavljeni u hitnoj", rekao je on.

U proteklih mesec dana, Bernštajn je od toga što nikada nije lečio pacijenta sa kovidom prešao na desetine pacijenata dnevno.

"Najveći izazov je, prema mom mišljenju, to što nismo bili pripremljeni za ovo", rekao je doktor.

Sonja Jutard-Bouro (48) glavni medicinski službenik u privatnoj bolnici Raffles u Pekingu, rekla je da je broj pacijenata pet do šest puta veći od normalnog nivoa, a prosečna starost pacijenata je porasla za oko 40 godina na preko 70 u roku od nedelju dana.

"Uvek je isti profil. Većina pacijenata su oni nevakcinisani", rekla je ona.

Pacijenti i njihove porodice odlaze u privatne bolnice jer su lokalne "preopterećene", rekla je ona. Dodaje da mnogi žele da kupe Paxlovid, lek za kovid koji je proizveo Fajzer, koji u mnogim mestima nestaje, uključujući i Raffles.

"Žele lek kao zamenu za vakcinu, ali on ne menja vakcinu", rekla je Jutard-Bouro, dodajući da postoji strog kriterijum kada njen tim može da ga prepiše.

Ona, kao i Bernštajn, radi u Kini oko 10 godina i strahuje da najgori deo ovog talasa još nije stigao.

Na drugim mestima u Kini, medicinsko osoblje je Reutersu reklo da su resursi u nekim slučajevima već rastegnuti do tačke pucanja, jer su nivoi kovida i bolesti među osobljem bili posebno visoki.

Jedna medicinska sestra iz zapadnog grada Sijan rekla je da je 45 od 51 sestre na njenom odeljenju i svo osoblje u hitnoj službi zakačilo virus u proteklim nedeljama.

"Ima puno pozitivnih slučajeva među mojim kolegama. Skoro svi doktori su oboleli", rekla je Vang (22).

Vang i medicinske sestre u drugim bolnicama rekle su da im je rečeno da se jave na dužnost čak i ako su pozitivni i imaju blagu temperaturu.

Điang, 29-godišnja medicinska sestra na psihijatrijskom odeljenju u bolnici u provinciji Hubej, rekla je da je prisutnost osoblja smanjena za više od 50 odsto na njenom odeljenju, koje je prestalo da prima nove pacijente. Ona je rekla da radi u smenama duže od 16 sati sa nedovoljnom podrškom.

"Brinem se da ako pacijent deluje uznemireno, morate ga obuzdati, ali to ne možete lako da uradite sami", rekla je ona.

Stopa smrtnosti "politička"

Doktori sa kojima je Reuters razgovarao rekli su da su najviše zabrinuti za starije osobe, od kojih bi desetine hiljada mogle da umru, prema procenama stručnjaka.

Prema proceni zdravstvene firme za podatke Airfinity sa sedištem u Britaniji, više od 5.000 ljudi verovatno svakog dana umire u Kini od korone. U pitanju je dramatičan kontrast u odnosu na zvanične podatke iz Pekinga.

Kina nije prijavila nijedan smrtni slučaj od korone na kopnu šest dana do nedelje, saopštio je Kineski centar za kontrolu i prevenciju bolesti u nedelju, čak i kada su se krematorijumi suočili sa sve većom potražnjom.

Kina je suzila svoju definiciju za klasifikaciju smrtnih slučajeva kao smrtnih slučajeva povezanih sa kovidom, računajući samo one koji uključuju upalu pluća izazvanu kovidom ili respiratornu insuficijenciju, što je dovelo do zabrinutosti među svetskim zdravstvenim stručnjacima.

"To nije medicina, to je politika. Ako sada umiru od kovida, to je zbog kovida. Stopa smrtnosti je sada politička brojka, a ne medicinska", rekla je Jutard-Bouro.