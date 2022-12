ČEKALA POMOĆ 18 SATI, ALI JE ONA STIGLA PREKASNO: Amerikanka zarobljena u autu pre smrti poslala DRAMATIČNE SNIMKE oluje (VIDEO)

Endel je jedna od žrtava "mećave veka", a umrla je pošto je ostala zarobljena u automobilu dok se vozila sa posla u Bafalu u petak popodne.

Ona je pre smrti poslala seriju video snimaka svojim sestrama u Severnoj Karolin, poslednji nešto posle ponoći, na kome se vidi kako spušta prozor prekriven ledom kako bi prikazala obližnji kombi, takođe zaglavljen, sa upaljenim svetlima za hitne slučajeve.

„Rekla je mojoj sestri da je uplašena“, rekla je jedna od Tejlorovih sestara, Tomešija Braun.

Buffalo got 81" of snow and 27 of the tragic 57 storm deaths. Anndel Taylor died in her car, trapped 2 days while driving home from work. Chilling last video she sent her family and her family's pleas on social media for help save her. #BuffaloBlizzard2022 #stormsurge #USA pic.twitter.com/zpG2XnQPFu