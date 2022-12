BESKUĆNIK SE NASMRT SMRZAO DOK JE POKUŠAVAO DA DOĐE DO PORODICE: Arktička oluja nemilosrdno UZIMA ŽIVOTE u SAD - najmanje 63 mrtvih!

Ovu informaciju su mediji objavili pozivajući se na izjave zvaničnika.

Naime, jedan od njih je i 57-godišnji beskućnik, koji je preminuo usled nemilosrdnih vremenskih uslova na Božić, pokušavajući da otputuje iz Luizijane u Tenesi kako bi stigao do članova porodice, rekli su zvaničnici, prenosi ABC News.

Čarlsa Vilsona Ligona mlađeg su lovci pronašli mrtvog u ponedeljak u južnom Misisipiju. Ligon je bio obučen u laganu jaknu i imao je kod sebe novac i mobilni telefon, objavio je The Times-Picaiune.

"Uspeli smo da obavestimo najbliže rođake i bilo je očigledno da je porodica pokušavala da ga vrati u Tenesi. Ali nije imao sredstva da dobije kartu za autobus ili da dobije novac“, rekao je mrtvozornik okruga Pearl River Derek Turnage za Sun Herald iz Biloksija.

"Nije imao važeću ličnu kartu, što je bio razlog zašto nije mogao da obavi te stvari. Porodica se borila da ga odvede tamo", rekli su.

Ligon je napustio Slidel, u Luizijani, sredinom decembra bez vozila i boravio je u šumi neposredno pre svoje smrti, rekao je Turnage.

Zaslepljujuće mećave, ledena kiša i jeziva hladnoća koja se protezala od Mejna do Sijetla tokom prazničnog vikenda krive su za najmanje 63 smrtna slučaja širom zemlje.

