Pogledajte snimak LANČANOG SUDARA 200 VOZILA NA MOSTU - Svi se pitaju kako je ovo moguće! Ima i nastradalih (VIDEO)

Gotovo neverovatan je prizor dve stotine kola koja su se napakovala jedna na druge, pa mnogi koji su videli fotografije i snimke se pitaju kako je moglo da dođe do tolikog broja učesnika u sudaru.

Prema izveštajima sa lica mesta, do sudara na mostu preko reke Hoangho je došlo zbog magle i poledice na putu.

Over 200 cars collided on a bridge in Zhengzhou, #China due to heavy fog.



According to local media, one person fatally injured many were blocked in cars.

The accident caused a huge traffic jam. The police, rescuers are working at the scene.