ONA MU JE DOŠLA GLAVE: Kontroverznog milijardera odala KUTIJA PICE, pao posle ovog snimka (VIDEO)

Kontroverzni milijarder Endrju Tejt (35) uhapšen je u četvrtak u Rumuniji, i to nakon što je slučajno otkrio svima gde se nalazi u video snimku u kojem je vređao švedsku aktivistkinju, Gretu Tunberg.

Detalj koji je odao Endrjua Tejta jeste kutija pice na stolu ispred njega.

Naime, Tejt je pre nekoliko dana napao Gretu Tunberg preko Tvitera, a nakon što mu je ona oštro uzvratila, objavio je video snimak u kojem joj je uputio dodatne uvrede, ali tom prilikom napravio je kardinalnu grešku.

Tejt, kojeg policija traži zbog optužbi da je učestvovao u organizovanom kriminalu radi trgovine ljudima i s*ksualnog iskorištavanja žena, u jednom trenutku na snimku govori da mu se donese pica, a ispostavilo se da je reč o Jerry's piceriji, koja radi na području Bukurešta.

Oglasio se i Tejtov portparol

Policija je znala da Tejt ima rezidenciju u glavnom gradu Rumunije, ali se on vešto skrivao i nikada nisu uspeli da ga pronađu tamo, a nisu imali pojma ni da je Tejt u tom trenutku bio u Rumuniji.

Ali, odala ga je pica i policija mu je vrlo brzo izvršila raciju u luksuznoj vili. Tamo su proveli pet sati i na koncu odveli Tejta, zajedno sa njegovim bratom Tristanom u pritvor.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf — Andrew Tate (@Cobratate) 28. децембар 2022.

Braća će tamo provesti 24 sata, a povodom hapšenja oglasio se i njihov portparol.

"Trenutno ne možemo da pružimo nikakve detalje u vezi sa navodnim izveštajima da su oni privedeni; međutim, Endru i Tristan Tejt imaju najveće poštovanje prema rumunskim vlastima i uvek će pomoći i pomoći na bilo koji način mogu", rekao je portparol Tejta za Daily Mirror.

Okršaj sa Gretom Tunberg

Kula od karata je počela da pada kada je Endrju Tejt pokušao da ismeje Gretu Tunberg.

Naime, on ju je tagovao svojoj objavi na Tviteru, tražeći od nje imejl adresu, kako bi mogao da joj "pošalje kompletan spisak njegove kolekcije automobila i njihovih ogromnih emisija štetnih gasova".

Greta je, već narednog dana, uputila odgovor kontroverznom milijarderu u svom stilu.

Romanian authorities needed proof that Andrew Tate was in the country so they reportedly used his social media posts. His ridiculous video yesterday featured a pizza from a Romanian pizza chain, Jerry's Pizza, confirming he was in the country.



This is absolutely epic. pic.twitter.com/kyz4pqegkJ — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) 29. децембар 2022.

"Da, molim te, prosvetli me, pošalji mi mejl na "energija malog pe****".

Ovaj okršaj brzinom svetlosti je postao viralan, a mladu aktivistkinju su putem lajka na objavi podržali milioni ljudi.

Nakon ovakvog poniženja, Tejt je po svemu sudeći bio besan te ga je to navelo na nepromišljen postupak.

On je tada podelio odgovor u vidu video snimka, gde joj je rekao da "počne da živi".

Na snimku vidi se Tejt, koji puši cigaru u ogrtaču, a osoba čiji se lik ne vidi na kameri dodala mu je gomilu kutija pica iz rumunskog lanca pica, Jerry's Pizza.

BREAKING: Andrew Tate and brother Tristan arrested in Romania in human trafficking probe pic.twitter.com/b5eaZrErAb — BNO News (@BNONews) 29. децембар 2022.

On je na taj način pokušao da se našali kako je odbio da reciklira kutije, kako bi ismevao Gretu.

Endrju Tejt i njegov brat su pod krivičnom istragom od aprila. U četvrtak su privedeni zajedno sa dvojicom osumnjičenih Rumuna.

