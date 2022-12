PRIZORI KOJI ODUZIMAJU DAH! Milioni širom sveta dočekuju Novu godinu, počelo okupljanje u Londonu, policija na Crvenom trgu u Moskvi

Iako je do Nove godine ostalo još nekoliko sati, ljudi su počeli da se okupljaju na obali Temze preko puta Londonskog oka, prenosi britanski javni servis.

Novu godinu je dočekao i Hong Kong uz veličanstveni vatromet iznad luke Viktorija, prenosi Gardijan.

Pola minuta pre ponoći, fasada Kongresnog i izložbenog centra Hong Kong "transformisala se" u veliki časovnik koji je odbrojavao sekunde.

U gradu Kezon na Filipinima ponoć je dočekana uz velike ulične proslave.

London getting ready for the New Year fireworks tonight 🎇 pic.twitter.com/fdol0iEDdn

Ruska policija i pripadnici Nacionalne garde šetaju Crvenim trgom u Moskvi, zatvorenim zbog proslave u novogodišnjoj noći, navodi Gardijan.

Više miliona na ulicama Sidneja

Australija je u dočekala Novu 2023. godinu u 14 časova po srednjeevropskom vremenu velikim vatrometom iznad sidnejske luke, a više od milion ljudi je Novu godinu dočekalo na ulicama Sidneja.

Na proslavi je lansirano više od 9.000 vatrometa.

Novogodišnji vatromet u Sidneju

Više od 7.000 vatrometa lansirano je sa vrha mosta u Sidneju i još 2.000 iz obližnje zgrade opere.

Christmas in Tanzania.

New Year in Australia.

Happy New Year from the Future.

📍 Sydney, Australia 🥂❤️ pic.twitter.com/ApLr9GfBWU