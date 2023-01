MISTERIOZNA POJAVA NA NEBU: Svi su mislili da je NLO, a evo o čemu se stvarno radi (FOTO)

Mreže i sajtovi bili su prepuni poruka građana koji su tvrdili da su bili svedoci letećeg objekta, traga pare duginih boja i drugih misterioznih svetala. Neki su postavljali i fotografije i video-zapise.

Misteriju je okončala vojska Južne Koreje saopštenjem u kojem se kaže da je u petak probno ispalila raketu na čvrsto gorivo.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da je nenajavljeno lansiranje rakete deo napora da se izgradi svemirska nadzorna sposobnost i ojača odbrana.

Javnost nije bila unapred obaveštena o lansiranju jer se radi o osetljivim pitanjima vojne bezbednosti, navedeno je saopštenju.

Across parts of South Korea reports of UFO sightings have gone viral on social media.



The defence ministry later confirmed it was a solid-propellant rocket launch test. pic.twitter.com/MX3GQwrHnr