Šta se ovo dešava? Na severnoj strani Alpa izmereno preko 20 stepeni!

U malom severnom švajcarskom gradu Delemonu i glavnom gradu Lihtenštajna Vaduzu izmereno je preko 20 stepeni Celzijusa, objavio je Meteonjuz.

U Delmonu je juče zabelezzeno 20,9 stepeni. Ukupno 36 mernih stanica izmerilo je lokalno maksimalne temperature na Novu godinu.

In Switzerland 2022 was the warmest year since measurements started in 1864. Surpassing the previous record year 2018 by a margin of 0.5C! Mean temperature was 7.4C and therefore +1.6C vs 91-20. pic.twitter.com/PbjoJMn2Jn