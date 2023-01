KAO U HOROR FILMU - Majka i ćerka vlasnice pogrebnog preduzeća u Koloradu sekle leševe i prodavale delove tela 560 POKOJNIKA (FOTO)

Megan Hes (46) koja je priznala krivicu, upravljala je pogrebnim preduzećem Sunset Mesa i komepanijom Donor Services, koje su se nalazili u istoj zgradi u gradu Montrose u Koloradu.

Njena 69-godišnja majka Širli Koh takođe je priznala krivicu za prevaru i osuđena je na 15 godina zatvora, a njena glavna uloga bila je odsecanje delova tela, pokazuju sudski zapisi.

„Hes i Koh su koristili svoju pogrebno predzeće da u suštini kradu tela i delove tela, koristeći lažne i falsifikovane obrasce za donatore“, rekao je tužilac Tim Nef.

Kako navodi Gardijan, prodaja delova tela u SAD je praktično neregulisana industrija, a Hes i Koh su vršili neovlašćeno rasparčavanje tela.

“Megan Hess, 46, pleaded guilty to fraud in July. She operated a funeral home, Sunset Mesa, and a body parts entity, Donor Services, from the same building in Montrose, Colorado.” 🫀🫁⚰️ Not suspicious at all… https://t.co/rFdvHwsHOf

Prema navodima tužilaca, Hes je prevarila rođake preminulih seciranjem tela i prodajom delova bez dozvole, dok ih je lagala da su preminuli propisno kremirani.

Hes je naplaćivala porodicama do 1.000 dolara za kremacije koje se nikada nisu urađene, a drugima je nudila besplatne kremacije u zamenu za donaciju tela.

Tužioci su rekli da je više od 200 porodica dobilo pepeo sa kremacije, koji se međutim sastojao iz ostataka više različitih leševa.

Kompanije za obuku hirurga i druge firme koje su kupile ruke, noge, glave i torzoe od Hes nisu znale da su ti organi pribavljeni prevarom, rekli su tužioci.

Nekoliko nedelja nakon što je 2018. objavljena priča o ovome, FBI je izvršio pretres u ovoj kompanji.

Tužioci su naglasili „makabričnu prirodu“ Hesove šeme i opisali je kao jedan od najznačajnijih slučajeva delova tela u novijoj istoriji SAD.

Here in federal court in Grand Junction where the owners of the Sunset Mesa funeral home in Montrose are set to be sentenced to prison today.



Megan Hess and Shirley Koch admitted to defrauding hundreds of victims, selling body parts w/out consent.https://t.co/MWzv3a1Gux