DEČAK (3) NIJE IZDRŽAO: Posle 5 dana na aparatima izgubio bitku! Nestao na rođendanu svoje majke, a onda je usledio HOROR! (FOTO)

Majka je 29. decembra primetila da je dečak nestao, i počela da pretražuje komšiluk. U pomoć su joj pritekli i drugi susedi.

Malog Ajzaka su međutim 15 minuta kasnije pronašla deca u komšijskom bazenu, prenosi Dejli mejl.

Njegova majka Zahra je pokušala da ga oživi do dolaska hitne pomoći koja ga je odvezla u dečju bolnicu u Pertu gde je stavljen na aparat za održavanje života.

Na aparatu je bio pet dana, ali nije mogao da se oporavi.

The grieving father of a Perth toddler who drowned in a neighbour's backyard pool has issued an impassioned plea.



He wants all owners to maintain their fences and learn CPR after three-year-old Isaac Powell was found lifeless in the water. @shubaskrishnan #9News pic.twitter.com/pkc7BKt3Ey