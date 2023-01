ADMIRAL GORŠKOV PLOVIĆE ATLANTIKOM - Ruski brod opremljen nadzvučnim raketama Cirkon, čija je proizvodnja sada MASOVNA

Putin je tokom video konferencije s ministrom odbrane Sergejom Šojguom i komandantom broda Igorom Krokmalom rekao da je fregata opremljena najnovijim hipersoničnim raketnim sistemom, koji nema rivala.

Šojgu je izjavio da će fregata “Admiral flote Sovjetskog Saveza Gorškov” ploviti Atlantikom, Indijskim okeanom i Sredozemnim morem, javlja Rojters

🇷🇺🚢🚀Footage of today's launch of the hypersonic cruise missile "Zircon" from the frigate "Admiral Gorshkov".



A missile fired from the Barents Sea successfully hit a target in the White Sea, located at a distance of almost 1000 km. pic.twitter.com/tjOldW6Pfv