SABLASNI PRIZORI IZ KINE: Korona KOSI obolele, očajni ljudi spaljuju umrle na lomačama napravljenim ISPRED ZGRADA (VIDEO)

Peking je prošlog meseca ukinuo svoju politiku „nulte infekcije“ nakon tri godine strogih ograničenja, što je dovelo do ogromnog porasta slučajeva kovida u zemlji.

Pogrebna preduzeća i bolnice kažu da su preplavljene, a međunarodni zdravstveni stručnjaci predviđaju 2,1 milion smrti od kovida u narednim mesecima. Uprkos tome, Kina tvrdi da je samo 5.000 ljudi umrlo od virusa od promene politike. Na snimcima iz Kine, čini se da su, nakon eksplozije zaraze Covid-19, porodice u Kini počele da spaljuju tela svojih najmilijih na ulicama.

Usred porasta potražnje, pogrebna preduzeća su povećala troškove kremacije - što je izgleda navelo neke porodice da preuzmu stvari u svoje ruke.

Na jednom klipu se vidi kako drveni kovčeg spaljuju na maloj lomači, a čini se da je snimak snimljen negde u ruralnoj Kini.

Međutim, na drugom video snimku, za koji se tvrdi da je iz Šangaja, može se videti grupa stanovnika kako stoje na parkingu između višespratnice, oko onoga što se čini da je još jedna improvizovana lomača.

Internetom kruže još dva snimka sličnog sadržaja. U oba slučaja ukućani su položili telo na čaršav i kredom iscrtali obrise oko lomače.

Na jednom snimku, ožalošćeni su granama drveća raspirivali vatru u gradu Šangaju u kojem je – kako je juče objavljeno – lekar u jednoj od bolnica procenio da je 70 odsto od 25 miliona stanovnika zaraženo kovidom.

Snimak tekstualne poruke na Veibou (kineskoj platformi) prikazuje poruku stanara koji obaveštava svog komšiju da mu je otac umro i da ne može da priušti uslugu kremacije. Zato je rekao da će „pronaći bezbedno mesto” gde bi mogao da spali njegove ostatke svog oca.

Scene zapaljenih lomača podsećaju na Indiju 2021. godine, kada je delta varijanta kovida-19 zapljusnula zemlju i ubila desetine hiljada ljudi. Krematorijumi su bili pretrpani, a građani su bili primorani da spaljuju svoje mrtve na improvizovanim lomačama, što je rezultiralo nekim od najmučnijih slika koje su nastale nakon globalne pandemije.

Istovremeno, kineski mediji su ismevali države koje su bile prinuđene da spale svoja tela na javnim mestima kao što su gradski trgovi.

Sada su građani Kine suočeni sa identičnom situacijom.

