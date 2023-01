'PRINC HARI KORISTIO KOKAIN I UBIJAO LJUDE!' Cure novi detalji iz ŠOKANTNIH memoara vojvode od Saseksa, LETEĆE PERJE kada izađu

Kako se približava datum objave, 10. januara, memoari vojvode od Saseksa, nazvani "Spare" (Rezerva) isplivava sve veći broj informacija, a jedna od iznesenih je i da je princ Hari tokom svg služenja u Avganistanu ubio 25 talibana.

Naime, Princ Hari je priznao da je tokom svoje druge ture u Acganistanu 2012. godine ubio 25 talibana. Dodao je kako na njih nije gledao kao na ljude, nego kao na "šahovske figure koje je skinuo sa table". Kako je rekao, broj ubijenih talibana nije ga ispunio zadovoljstvom, ali ga nije ni sramota.

U Avganistanu je bio dva puta: 2007. - 2008. i ponovno 2012. To je prvi put da je progovorio o vremenu provedenom tamo i o broju ljudi za čije je ubistvo odgovoran. Hari je otkrio da je učestvovao u šest misija koje su imale za posledicu "oduzimanje ljudskih života". U "eri Apač helikoptera i laptopova' mogao je, piše, "tačno" da vidi koliko ih je ubio.

Daily Mail piše da Hari nije imao nikakav poseban tretman i radio je, jeo i spavao u istim uslovima kao i ostali piloti. Bilo je to, prema njegovim sopstvenim rečima, "normalno".

"Ja sam bio jedan od njih, niko me nije tretirao drugačije".

Priznao je i da je kao 17-godišnjak koristio kokain, prenosi Sky News.

Na stranama 112 i 113 napisao je: "Naravno da sam tada uzimao kokain. U nečijoj kući, tokom lova, ponuđena mi je linija, i od tada sam nešto više konzumirao..."

Istakao je da mu nije bilo preterano zabavno.

"Nije me to činilo preterano srećnim, kao što je to bio slučaj kod drugih. Ali, jeste činilo da se osećam drugačije, a to mi je bio glavni cilj. Da osećam. Da budem drugačiji", zapisao je Hari.

Istakao je da je tada bio 17-godišnjak, željan da proba skoro sve što bi promenilo već postavljeni poredak.

"Makar sam hteo da ubedim sebe da je tako. U to vreme, bio sam sposoban da lažem sebe kao što sam lagao članove osoblja kraljevske porodice", navodi se u memoarima "Spare" koji izazivaju pažnju širom sveta iako zvanično još nisu objavljeni.

