NE NIJE NI IRAK NI AVGANISTAN NEGO MEKSIKO - Hapšenje El Čapovog sina izazvao rat vojske i narko-kartela! Oštećena 2 aviona! (VIDEO)

Hapšenje Ovida Guzmana, sina meksičkog bosa El Čapa, koji je i lider narko-klana Sinaloa, pretvorio je grad Kulikan u pravu ratnu zonu u kojoj su se sukobili policija i vojska sa borcima ovog klana.

Na ulicama ovog grada pravi je okršaj, gde vojska nema mira, jer konstantno iz zgrada odjekuje pucnjava, a borci narko klana čak su gađali i vojne helikoptere i avione. Posebno je bio na meti avion sa kojim je Guzman bio prebačen.

Ono što je interesantno jeste da u sukobu na strani narko-kartela Sinaloa učestvuju i deca.

This not Iraq or Afghanistan but Culiacán, Mexico today 😳pic.twitter.com/xOzF4gx4w6 — Thenewarea51 (@thenewarea51) 05. јануар 2023.

Ono što je poznato jeste da kartel Sinaloa ima oko hiljadu dobro naoružanih boraca, koji su spremni da se sukobe sa vojskom a mnogi od njih imaju i teže naoružanje i prenosne PVO sisteme.

Members of Sinaloa drug cartel are equipped with anti-aircraft weapons such as MANPADS. They tried to shoot down a Casa C-295 transport aircraft of #Mexico Air Force. The aircraft was damaged and had an emergency landing at #Culiacán a few minutes ago! pic.twitter.com/PB8fsMFxzI — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) 05. јануар 2023.

Prema poslednjim informacijama Guzman je prebačen iz Kulikana na nepoznatu lokaciju a zato je korišćen Boing 737 meksičkog vazduhoplovostva. Naime članovi kartela su otvorili vatru na pogrešni avion.

With all of their efforts to prevent #Mexican Air Force from transferring #OvidioGuzman, the arrested head of #Sinaloa Drug Cartel out of #Culiacán finally this happened yesterday and a second Boeing 737 successfully did the job. Cartel members opened fire at wrong Boeing 737. pic.twitter.com/C8jd2iLjUO — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) 06. јануар 2023.

Takođe u napadu teško oštećen je jedan transportni avion Casa C-295. Avion je uspeo da prinudno sleti na lokalni aerodrom, posle čega se zapalio.

U ovom napadu kartel je uspeo da ošteti dva aviona Boing 737-8MC i jedan transportni Casa S-295.