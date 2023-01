PRIZNAO DA JE UBIO 25 TALIBANA: Princ Hari izazvao gnev Avganistanaca i svojih saboraca

Odgovarajući na tvrdnje koje je princ Hari izneo u svojim memoarima Rezerva, da je tokom boravka u misiji u Avganistanu sa britanskim trupama ubio 25 talibanskih boraca, Anas Hakani, viši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, napisao je na Tviteru:

- Gospodine Hari! Oni koje ste ubili nisu šahovske figure, bili su ljudi; imali su porodice koje su ih čekale da se vrate. Među ubicama Avganistanaca više nema pristojnosti i savesti, već otvoreno svedoče o svojim ratnim zločinima.

Drugi zvaničnik talibana, Suhail Šahin, šef političke kancelarije, rekao je za Skaj njuz da je Hari „počinio zločin protiv čovečnosti“.

- Oni su bili borci za slobodu svoje zemlje, vi ste bili osvajači. Njihov cilj je bio legitiman. Oni su bili heroji naroda, ali vi ste bili njihov neprijatelj.

Takođe je rekao da Harija treba da ispita „sud za zločine protiv čovečnosti“ i dodao da je narod njegove zemlje „prokleo“ kraljevsku porodicu.

Vojvoda od Saseksa piše o svojoj dve službe u Avganistanu u svojoj dugo očekivanoj knjizi Rezerva, čiju je kopiju Skaj njuz dobio pre objavljivanja. U knjizi princ otkriva da je ubio 25 boraca i kaže da na njih nije gledao kao na „ljude“, već kao „šahovske figure“ koje su skinute sa table. Priznaje da: „To nije bilo nešto što me je ispunilo zadovoljstvom, ali nisam se ni stideo.“

Pripadnici britanske vojske takođe reagovali sa negodovanjem Veliki broj pripadnika britanske vojske ogradili su se od prinčevog priznanja o broju ubijenih Avganistanaca. Penzionisani oficir Kraljevske mornarice, kontraadmiral Kris Pari, rekao je za Skaj njuz da za 35 godina službe, uključujući i borbena dejstva, nikada nije čuo od bilo kog kolege „da se hvali svojim 'rezultatima'“.

- Bojim se da kažem da je to nespretno, neukusno i da izražava nepoštovanje prema žrtvama - dodao je Pari.

A bivši viši vojni činovnik, pukovnik Ričard Kemp, rekao je da misli da su Harijevi komentari „veoma loše prihvaćeni“ i da bi mogli da podstaknu napade na britanske vojnike.

Pukovnik Kemp, koji je preuzeo komandu nad britanskim snagama u Avganistanu 2003. godine, pre odlaska u penziju, napominje da je posebno opasno to što prinčevi navodi upućuju na zaključak da su britanski vojnici obučeni da svoje neprijatelje doživljavaju kao „neljude“.

Afghanistan reacts to Prince Harry's confessions about the murder of 25 Taliban



“The ones you killed were not chess pieces, they were people; they had families waiting for their return,” wrote Anas Haqqani, a spokesman for the Islamic Emirate of Afghanistan’s Interior Ministry. pic.twitter.com/QxsFoz7DID