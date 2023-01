ILON MASK VOJNI ANALITIČAR: Nijedna strana nema vazdušnu nadmoć, ostaje vam pešadija i artiljerija – u suštini Prvi svetski rat

Multimilijarder Ilon Mask ne prestaje da provocira sve po svetu i petlja se u sve živo od tehnike, društvenih mreža, osvajanja svemira, slobode govora, pa je dospeo i do vojne tehnike i ratne taktike.

Poznato je da je ukrajinska vojska u velikoj meri opstala zahvaljujući starlinkovima oko čijeg finansiranja je bilo i sporova sa Ukrajinom, ali i Pentagonom oko plaćanja.

Međutim, Mask je otišao korak dalje i, odlučio je da i on proanalizira i iskomentariše rat u Ukrajini i to sa stanovišta upotrebe tenkova u svetlu novog paketa pomoći koju Pentagon šalje Kijevu.

Mask je svojim komentarom navukao bes pojedinih tviteraša zbog stava da je tenk prevaziđen i da trenutno u Ukrajini prednost nemaju ni Rusi ni Ukrajinci pa zato moraju da vode rat pešadijom i artiljerijom kao u Prvom svetskom ratu.

Ova polemika započela je kada je Ričaerd Geriot jedan od osnivača industrije video igara, entuzijasta, pritvatni astronaut započeo na Tviteru diksusiju o tome koliko su tenkovi prevaziđeni u ratu i da na prvi pogled moćno izgledaju, ali da dominiraju više dronovi.

"Da li propuštam nešto?", upitao je Geriot

"Da li su tenkovi i dalje superiorni kada su podržani, kao što su nosači podržani u floti?"

Tanks… mighty as they seem on the face of… seem a bit… old school. Seems like lite, mobile, gps/drone/sat targeting items are dominating these days. Am I missing something? Are tanks still superior when backed up, like carriers are backed up in a fleet? https://t.co/h8Xaz2Cw8v — Richard Garriott (@RichardGarriott) 06. јануар 2023.

Na ovu diksusiju nadovezao se i sam Mask tezom da su tenkovi prevaziđeni.

To je navuklo bes onih koji podržavaju Ukrajinu i koji se zalažu da se ukrajinskoj vojsci da što više tenkova.

To Maskovo komentarisanje se nekima nije dopalo pa je napisao i sledeće:

Just great, we now have a new batch of idiots who have no clue about how armies actually work commenting about what works or doesn't work on the real battlefields... https://t.co/Lq9zWjKfUO — Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) 07. јануар 2023.

"Odlično, sada imamo novu gomilu idiota koji nemaju pojma o tome kako vojske zapravo rade i komentarišu šta radi, a šta ne radi na pravim ratištima..."

