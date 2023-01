Haos na ulicama Brazila: Pristalice Bolsonara upale u Kongres i druge ustanove, policija upotrebila suzavac

Demonstranti su pokušali da uđu i u Predsedničku palatu, ali predsednik Luis Inasio Lula da Silva nije bio u palati, piše Bloomberg.

Policija je upotrebila suzavac i biber sprej u pokušaju da zaustavi demonstrante, prenose lokalni mediji.

Demonstranti u žutim i zelenim majicama napali su nekoliko policijskih vozila koja obezbeđuju zgradu, prenela je agencija EFE, navodi Deutsche Welle. Takođe su uništili zaštitnu barijeru koja vodi do zgrade parlamenta.

Bolsonaro supporters invaded the area of the Brazilian Congress in Brasilia this Sunday. Police is using tear gas to try to contain the demonstrators https://t.co/aeaAUkGyti