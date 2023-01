Ugašene kreditne kartice, izgubljen signal mobilnog, požar na kući i problematični muž: Nestanak Beograđanke u Americi prava misterija!

Ana Volš (39), majka tri dečaka, nestala je 1. januara, nešto iza ponoći, kada je naručila vožnju za aerodrom.

Nestanak Beograđanke Ane Volš (39), majke tri dečaka i uspešne poslovne žene u svetu nekretnina, digao je Ameriku na noge, a sa svakim danom potrage pojavljuju se novi detalji koji ovaj slučaj samo još više čine misterioznijim i neshvatljivim.

Poslednje što je petog dana potrage otkriveno jeste da su sve njene kartice, kreditne i debitne, ugašene 1. januara, kada je nešto iza ponoći krenula iz svoje kuće u Kohasetu u državi Masačusec da se ukrca na let za Vašingon D. S. gde je radila. A od tog dana gubi se i signal njenog mobilnog telefona.

U ovom slučaju sve je sumnjivo, od činjenice da je lepa Beograđanka, malo pre nestanka, iznajmila kuću u mestu gde je radila, do toga da je njen muž nestanak prijavio tek trećeg januara, a to su učinili i zaposleni u firmi u kojoj je radila, jer se nije pojavila na poslu.

U nedostatku bilo kakvog traga koji bi mogao rasvetlili njen nestanak, američka javnost počela je da sumnja u iskrenost njenog supruga Brajana, pitajući se da li to što je odgovarao pred zakonom zbog prodaje faslifikovanih slika umetnika Endija Vorhola na bilo koji način povezano sa njenim nestankom, a sumnju u njega naročito su produbili kad je na društvenim mrežama objavljen njegov apel za pomoć u potrazi za Anom.

- Dobar dan, ja sam Brajan Volš. Ako poznajete nekoga ko je imao kontakt sa njom, pozovite me ako želite“, „pitam se da li ste razgovarali s njom u nedelju, ili poslednjih nekoliko dana, da li znate nekoga ko bi mogao da ima kontakt sa njom. Izvinite što vam smetam, siguran sam da je sve u redu, objavljeno je na Tviteru, posle čega su se pratici na Volša obrušili rečima da zvuči “isuviše smireno, kao da naručuje picu”.

U aprilu 2021. godine, Brajan Volš se izjasnio krivim po jednoj tački za prevaru i posedovanje patvorene robe.

Muž prodao Vorhola bez pečata

Volš je primio slike od osobe iz Južne Koreje kojoj je rekao da će prodati umetnička dela, a potom je sa tom osobom prekinuo kontakt, vajući da slike pošalje u galeriju u Njujorku. Međutim, galerija je odbila da prihvati slike jer Volš nije imao račun o prodaji.

Kupac je verovao da su slike autentične i između 3. i 5. novembra 2016. dogovorio kupovinu umetničkog dela izvan eBay za 80.000 dolara od Volša. Dan kasnije, kupac je uklonio slike iz ramova, ali je video da nedostaju pečati za potvrdu autentičnosti Vorhol fondacije. Potom je više puta pokušavao da kontaktira Volša, koji u početku nije odgovorio, a zatim se opravdao za kašnjenje u povraćaju novca prevarenom kupcu.

Samo dva dana nakon što je prijavljen Anin nestanak dogodilo se još nešto što još više ceo ovaj slučaj čini tajanstvenim i čudnim, a to je požar na kući u kojoj je do pre pola godina Volšova živela sa porodicom.

U međuvremenu, terenska potraga za Anom i dokazima koji su vezani za njen nestanak je zatvorena. Pripadnici jedinice za specijalne i hitne slučajeve, kao i specijalizovana jedinica obučena za potragu i spasavanje, tri tima sa obučenim psima tragačima (K9), pretražilo je šumovite oblasti u blizini kuće nestale Beograđanke. Ronioci su pretražili mali potok i bazen kod njene kuće, ali dva dana zaredom nisu pronašli nijedan trag. Ukoliko policija ne pronađe nove tragove ili ne sazna nove informacije, ovakva potraga se neće nastaviti - navodi se u saopštenju i dodaje da će policijski detektivi nastaviti da istražuju ovaj slučaj, kako bi eventualno došli do novih informacija.

Detektivska priča ili predah

Ana Volš je poslednji put viđena u svojoj kući u Kohasetu malo posle ponoći 1. januara. Ona je trebalo da uhvati let za Vašington na aerodromu Logan, naručila je zajedničku vožnju oko 4 sata ujutru od kuće do aerodroma, ali se navodno nikada nije ukrcala na let. Ana je imala avionsku kartu rezervisanu 3. januara, a ne 1. januara, ali se pretpostavlja da je pokušavala da dobije raniji let zbog hitne situacije na poslu.

Prema nekim informacijama, u decembru je bila u poseti porodici u Beogradu.

Jedan policijski zvaničnik uključen u potragu izneo je sumnju da se Ana, pritisnuta porodičnim i poslovnim obavezama, možda samo na kratko negde osamila i sklonila. Ali, vreme prolazi.