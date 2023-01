Stoltenberg: Potcenjivanje Rusije može da dovede do velikih posledica

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da Stokholm i Helsinki poštuju trilateralni memorandum koje su potpisali sa Ankarom i da je danas, u sve opasnijem svetu "još važnije da Švedska i Fisnka postanu članice NATO".

On je pozvao na veću podršku Ukrajini i upozorio da potcenjivanje Rusije može da dovede do "velikih posledica po bezbednost u nordijskom regionu", objavljeno je na sajtu NATO. Stoltenberg je izrazio uverenje da će "uskoro moći da poželi toplu dobrodošlicu Švedskoj i Finskoj" u Alijansi. Na marginama bezbednosne konferencije koja se održava u švedskom Selenu, Stoltenberg se susreo sa švedskim premijerom Ulfom Kristersonom, švedskim ministrima spoljnih poslova i odbrane, kao i sa liderom opozicije Magdalenom Anderson. Stoltenberg je podsetio da je dosad 28 od 30 zemalja NATO saveza ratifikovalo ulazak Švedske i Finske u NATO, i da to nisu učinile samo još Mađarska i Turska.