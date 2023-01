Teški problemi u Britaniji: Vojnici idu na liposukciju i piju tablete za mršavljenje

Četvrtina britanskih vojnika je gojazna, pa je nekoliko hiljada njih moralo da napusti službu zbog prekomerne težine.

U poslednjih pet godina, gotovo 40.000 od 145.000 pripadnika vojske Velike Britanije klasifikovano je kao gojazno, a od 2010. je na medicinski otpust zbog problema sa težinom poslato čak 5.200 osoba, piše "Dejli mejl".

Najteži vojnik britanske armije, koji je bio primoran da napusti službu, imao je preko 190 kilograma. Više od 800 vojnika koji su poslati na medicinski otpust težilo je preko 114 kilograma.

Portparol Ministarstva odbrane Velike Britanije kaže da postoji više razloga za medicinski otpust i tvrdi da gojaznost nije bila jedini faktor.

Međutim, loša fizička kondicija nije jedini problem britanskih vojnika. Statistički podaci ministarstva pokazali su da je preko 1.100 pripadnika vojske obolelo od dijabetesa tipa 2, više od 1.000 ima povišen pritisak, a 100 srčana oboljenja.

