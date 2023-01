BAJDEN OŠTRO OSUDIO NEREDE U BRAZILU: 'Problemi nisu nastali i neće biti rešeni preko noći' (FOTO)

Američki predsednik Džozef Bajden boravi u prvoj zvaničnoj poseti Meksiku posle skoro dve godine na funkciji.

Bajdena je kasno sinoć po dolasku dočekao meksički predsednik Andres Manuel Lopes Obrador.

Predsednici će danas imati sastanke uoči severnoameričkog samita sutra u Meksiko Sitiju sa kanadskim premijerom Džastinom Trudoom.

I’m in Mexico to meet with President Andres Manuel Lopez Obrador of Mexico and Prime Minister Justin Trudeau of Canada at the North American Leaders’ Summit.



This gathering will deepen our coordination and advance our shared priorities for North America. pic.twitter.com/pYDLd1eetU — President Biden (@POTUS) 09. јануар 2023.

Bajden je prethodno posetio američko-meksičku granicu.

Nakon obilaska granice Bajden je na Tviteru naveo da "problemi na granici nisu nastali preko noći i neće biti rešeni preko noći".

Our problems at the border didn’t arise overnight. And they won’t be solved overnight.



But, we can come together to fix this broken system.



We can secure the border and fix the immigration process to be orderly, fair, safe, and humane. pic.twitter.com/dtP6IAJZMR — President Biden (@POTUS) 09. јануар 2023.

Kako je dodao, pokvaren sistem može zajednički da se popravi i da se učini da granica bude bezbedna, a proces imigracije uređen, pošten, bezbedan i human.

I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazil’s democratic institutions have our full support and the will of the Brazilian people must not be undermined. I look forward to continuing to work with @LulaOficial. — President Biden (@POTUS) 08. јануар 2023.

"Osuđujem napad na demokratiju i na miran prenos vlasti u Brazilu. Brazilske demokratske institucije imaju našu punu podršku, jer politička volja brazilskog naroda ne sme biti zanemarena", objavio je Bajden na Tviteru.

Bajden je istakao da se raduje nastavku saradnje sa levičarskim predsednikom Brazila Luizom Inasiom Lulom da Silvom, koji je tesno pobedio Bolsonara na predsedničkim izborima, prenosi Rojters.