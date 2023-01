NOVI DETALJI O JAKOM ZEMLJOTRESU U INDONEZIJI: Tlo podrhtavalo i u Australiji! Ovako je bilo u Darvinu (VIDEO)

Jak zemljotres osetio se i u Australiji, kažu seizmolozi. Epicentar je bio na dubini od 97 metara na oko 85 kilometara severno od ostrva Babar, koje je deo indonezijske provincije Maluku, ili 368 kilometara severoistočno od Istočnog Timora.

Američki geološki zavod (USGS) postavio je preliminarnu magnitudu na 7,6 sa dubinom od 95 kilometara. Indonezijska seizmološka agencija BMKG ocenila je magnitudu na 7,5, što je manje u odnosu na raniju procenu od 7,9.

Sustained vigorous shaking here in #Darwin just now from what looks to be a pretty serious #earthquake to our north. Was probably the most aggressive quake I've felt here in many years 😨#Darwinearthquake #TopEnd #Australia https://t.co/hBhVmV05Tb pic.twitter.com/JoUiVm8jXZ