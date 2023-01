Kina: Prvo uspešno lansiranje rakete u 2023. (VIDEO)

Sateliti Šijan 22A, Šijan 22B i Šijan 23 ušli su u unapred određenu orbitu, koji će se uglavnom koristiti za tehničku verifikaciju u svemiru.

China successfully sent 5 satellites into the preset orbits via a CERES-1 Y5 carrier rocket from Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China. It was the 5th flight mission of the CERES-1 carrier rocket. pic.twitter.com/VVT7poPsDo