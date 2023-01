RANJENA ŽENA I TADA MISLILA NA DECU: Dečak poneo mamin pištolj u školu, pa upucao učiteljicu

Zbog poteza koji je učiteljica preduzela nakon što je upucana zaslužila je titulu heroja.

Šestogodišnji dečak koji je upucao svoju učiteljicu u Virdžiniji koristio je pištolj koji pripada njegovoj mami i koji legalno poseduje, rekla je policija.

Vlasti su rekle da nije bilo tuče ili fizičke borbe pre nego što je dečak otvorio vatru ka Ebi Zverner dok je predavala u školi u američkoj državi.

Šef policije Stiv Dru rekao je da je dečak na dan pucnjave pištolj 9mm poneo iz porodičnog doma u rancu.

"Izvadio je pištolj, uperio ga i ispalio jedan metak", rekao je on.

Dru je dodao da pucnjava nije slučajna, ali je odbio da pruži detalje.

On je rekao da želi da razjasni izjave koje je dao neposredno nakon incidenta u petak, kada je rekao da je došlo do "svađe" pre pucnjave. Policajac je rekao da je to više ličilo na "interakciju" između dečaka i učiteljice prvog razreda.

"Pucnjava je bila namerna", dodao je on.

Šef policije je rekao da je učiteljica podigla ruku u odbrambenu poziciju kada je dečak zapucao, a da je metak prošao kroz njenu ruku i gornji deo grudi.

Dok su njene povrede u početku smatrane opasnim po život, njeno stanje se popravilo i trenutno je stabilno, prenosi Sky news.

Dru je pohvalio učiteljicu kao heroja što je brzo izvela decu iz učionice nakon što je upucana, a na snimku sa nadzorne kamere vidi se da je ona poslednja napustila prostoriju.

"Skrenula je desno i krenula niz hodnik, a onda je stala, vratila se i proverila da li su svi učenici bezbedni", rekao je on.

On je rekao da je dečak postao "malo borben" i udario zaposlenog, ali su ga policajci izveli iz zgrade i odveli u auto.

Dete je zadržano u medicinskoj ustanovi od kada su u petak izdati hitni nalog za pritvor i privremeni pritvor, rekao je Dru. Dodao je da će sudija odrediti sledeći korak za dečaka.

Njegovu majku je ispitala policija, ali za sada nije poznato da li se suočava sa nekom optužbom.

