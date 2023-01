TELO ANE VOLŠ JE VEĆ SPALJENO: Ukoliko je nestala Srpkinja ubijena i bačena u pogon za preradu otpada od ISTRAGE NEMA NIŠTA?

Reporterka CBS otkrila je da policija obišla objekat SEMASS-a u Vest Varehamu tražeći još dokaza koji bi mogli da utiču na pronalazak supruge Brajana Volša.

- Rečeno mi je da se svaki otpad koji se donese ovde pretvara u struju u roku od jednog dana. Dakle, ako je nešto bilo ovde, već je prošlo kroz spalionice - napisala je Džordin Džagolinzero na Tviteru.

Postrojenje za obnavljanje resursa nalazi u Ročesteru u Masačusetsu.

Ranije danas istražitelji koji tragaju za dokazima o nestanku Ane Volš pronašli su kese za smeće pune krvi, sekiru, testeru, tepih i upotrebljena sredstva za čišcenje u blizini magacina u Pibodiju, prenosi lokalna televizija WBZ.

