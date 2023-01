POTRESNA ISPOVEST NAJMLAĐE DOBITNICE NA LUTRIJI: Volela bih da nikad nisam dobila PARE, život su mi UNIŠTILE, jedva sam se izvukla! (FOTO)

Kad je imala samo 17 godina, Džejn iz Edinburga je dobila je milion funti (oko 1.133.060 evra) na lutriji 2013. Sada, posle deset godina osvrnula se na pobedu i istakla da to i nije tako savršeno kao što mnogi misle.

Dobitnica "EuroMillionsa" Džejn Park otkrila je popularnom američkom voditelju tok šoua doktoru Filu da svoju pobedu "ne bi poželela nikome".



Ljudi koji osvoje veliki dobitak, neretko zažale, ali Džejn je otkrila da je to promenilo njen život i da je uskoro krenula s kozmetičkim tretmanima na licu i telu.

Jedan od tretmana koji je poželela je podizanje zadnjice 2017. zbog čega je otišla u Tursku. Tamo je doživela strašnu stvar - imala je ekstremnu reakciju na anestetik nakon operacije zbog koje su joj lice i usne bile natečene i upaljene danima. Sumnjalo se na sepsu,i skoro da je zbog te operacije izgubila život.



- Bukvalno sam mislila da ću da umrem. Ne znam šta nije u redu sa mnom, a rekli su mi da sam imala reakciju na anesteziju - izjavila je Džejn.

Međutim, izvukla se i na kraju umesto da prestane, ona je i dalje išla na tretmane "ulepšavanja". Naime, samo je u 2021. godini na lepotu potrošila oko 57.000 funti, piše Mirror.



Takođe, u epizodi pod nazivom "Prokletstvo lutrije", Džejn je govorila o lošim stranama svoje nagrade od milion funti.

Nakon dobitka se takođe suočila s pretnjama smrću i uhođenjem, što je dodatno potreslo. Dobitni listić bio je prvi listić koji je ikada kupila.

Ona je javno progovorila o svom dobitku na lutriji u više navrata, uključujući u emisijama "This Morning" i "Loose Women", kao i pojavljivanje u BBC-jevom dokumentarcu pod nazivom "Teenage Millionaire: The Year I Won The Lottery".

